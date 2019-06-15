إشهار جمعية مزارعي النخيل بهدف معالجة عدة مشاكل تواجه المزارعين في هون

تم في مدينة هون إشهار جمعية مزارعي النخيل التخصصية بحضور مزارعي المدينة وعدد من المهتمين بقطاع الزراعة والمهندسين الزراعيين.

ويأتى إشهار الجمعية بحسب القائمين عليها للتخفيف من معاناة المزارعين في المنطقة والمتمثلة في انتشار العديد من الآفات آخرها سوسة النخيل الحمراء الفتاكة وعدم قدرة المزارع على تسويق منتوجه.

كما تهدف الجمعية للربط ومد جسور التواصل بين مختلف المؤسسات العامة والمزارعين والعمل على توفير واستجلاب التقنيات والمعدات الحديثة التى يحتاجها المزارع وتوفير البذور والأسمدة ذات المواصفات العلمية والاعتماد على الجانب العلمي والدراسات والتوعية والارشاد في شتى مجالات الزراعة.

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