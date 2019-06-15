الأمين يبحث دعم منظمة العمل الدولية لشباب ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، بمدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايد علي هامش الاحتفالية الدولية المِئويّة لمنظمة العمل الدولية في جنيف.

وناقش الطرفان التعاون بين وزارة العمل الليبية والمنظمة، وطرق دعم المنظمة للشباب الليبي ذوي الكفاءة، وسبل استفادة الجانب الليبي من برامج التأهيل التي تتبناها المنظمة الموجهة لشريحة ذوي الأعاقة.

وأكد مدير عام المنظمة أهمية التعاون بين المنظمة وأطراف الإنتاج الثلاثة في ليبيا لتحقيق التنمية المستدامة واتفق الطرفان على التباحث خلال الأيام القادمة في هذا الشأن.

والتقى الأمين أيضا على هامش الاحتفال بمدير منظمة العمل العربية فائز المطيري، وتم خلال اللقاء مناقشة زيادة التمثيل الليبي المشارك في منظمة العمل العربية، وبحث استفادة ليبيا من البرامج والمشاريع التي تقدمها المنظمة.

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