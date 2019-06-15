اندلاع حريق بغابة كتيبة الأمن سابقا في شحات

اندلع حريق بغابة كتيبة الأمن سابقا في مدينة شحات، مساء السبت، حيث سارع المواطنون لإخماده بمجهوداتهم الخاصة قبل أن يبلّغوا هيئة السلامة الوطنية شحات للتعامل معه رغم قلة إمكانياتهم.

وتعيش مدينة شحات في الجبل الأخضر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة هذه الأيام، فيما يبقى رجال المطافي على أهبة الاستعداد تحسبا لحدوث حرائق أخرى خصوصا في المناطق الزراعية بضواحي المدينة.

ويعاني مكتب السلامة الوطنية بشحات كثيرا من المشاكل وقلة الإمكانيات، حيث ناشد أحد الموظفين مسؤولي الدولة بدعم الجهاز وتوفير الإمكانيات ليكون جاهزا للتعامل مع أي حريق قد يحدث، مطالبا أيضا بصيانة السيارات الخاصة على أقل تقدير.

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