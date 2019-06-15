نواب العزيزية: نحمل الرئاسي مسؤولية تهجير أهالي منطقتنا

العنوان_ورشفانة

أصدر أعضاء مجلس النواب عن دائرة العزيزية الرئيسية ودوائرها الفرعية بياناً بخصوص تهجير سكان مدينةالعزيزية وماحولها من قبل غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية جاء فيه :

“بناءً على بيان الغرفة رقم 6 الصادر بتاريخ 30/5/2019 نحن أعضاء مجلس النواب بمنطقة ورشفانة نحمل المسؤولية القانونية المحلية والدولية عن تهجير أهل المنطقة وكل المخالفات والممارسات والانتهاكات والسرقات وتدمير وتخريب ممتلكات المواطنين لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق كما نحمل رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه تهجير أهالي العزيزية وتركهم في العراء دون أي تدابير وإعداد أماكن لإيوائهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم “.

وأضاف البيان ” تم تهجير مايزيد عن خمسة آلاف عائلة من سكان مدينة العزيزية واستباحة منازلهم وسرقة ممتلكاتهم وعلى رئيس المجلس الرئاسي تحمل مسؤلياته وإصدار أمر بإلغاء البيان الصادر عن غرفة العمليات العسكرية الغربية والسماح للمواطنين بالعودة إلى منازلهم ومدينتهم وندعوا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تتخذ موقفاً واضحاً من مايجري في العزيزية والمناطق المجاورة لها وكل المنظمات الدولية وفي مقدمتها لجنة التحقيق الاممية التابعة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى النزول الميداني لمنطقة العزيزية وتسجيل الانتهاكات التي حدثت ولازالت تحدث في المنطقة كما نحيي أهلنا في ورشفانة في كل مدن وقرى ورشفانة وخارجها على تضامنهم وتقديم المساعدة للمتضررين والنازحين من ابناء عمومتهم والمتساكنين معهم

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