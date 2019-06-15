سرية المدرعات بالقوات المسلحة  تشارك في عمليات القتال بطرابلس

طرابلس 15 يونيو 2019 (وال) – أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة العربية الليبية التحاق سرية المدرعات بالقوات التي تقاتل في العاصمة طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سرية المدرعات التحقت بمحاور القتال بعد سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة بمختلف المحاور ضمن عمليات طوفان الكرامة.

وكانت مصادر قالت إن قوات الجيش نجحت أمس السبت في السيطرة على كوبري المطار، كما شنت غارات استهدفت مخازن أسلحة لقوات حكومة الوفاق غير الشرعية في مدينة تاجوراء .

وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا . (وال – طرابلس) ع ع

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