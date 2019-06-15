غرفة عمليات الكرامة تؤكد تدمير مخزن أسلحة للمليشيات بتاجوراء

طرابلس 15 يونيو 2019 (وال) – قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية، اليوم السبت، إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تصدت لـ27 هجوما لقوات الوفاق لاقتحام محور المطار وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف المركز في بيان مصوّر له، أن هذه الخسائر جعلت قوات مايسكي بالمنطقة العسكرية الغربية تجبر أهالي مناطق كوبري السواني مرورا الساعدية والعزيزية ورأس اللفعة ومدرسة أمداكم، على مغادرتها واعتبارها مناطق عمليات عسكرية.

وأشار المركز إلى أن القوات الجوية للجيش الوطني شنت ضربات استهدفت مخازن الذخيرة وتجمعات قوات الوفاق، آخرها ضربة على معسكر ما يعرف بـ”كتيبة الشهيدة صبرية” في تاجوراء وتم خلالها تدمير مخزن كبير للذخيرة واستمرت أصوات الانفجارات تسمع لمدة طويلة.

وأكد البيان أن معركة طرابلس اقتربت من الحسم وأن الجيش الوطني عازم على القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة. (وال – طرابلس) ع ع

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