محور المطار.. عُقدة قوات الوفاق

ما تزال اشتباكات طرابلس يعلو صداها، فتهدأ المعارك في محاور، لتعود وتشتعل في محاور أخرى، في محاولة من الجيش الوطني للتقدم إلى داخل العاصمة، وسعي من قوات الوفاق للحفاظ على تمركزاتها واستعادة مناطق أخرى.

وأعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني، السبت، استهداف مخزن سلاح وذخيرة تستخدمه مجموعات مسلحة في تاجوراء، حيث سمع السكان أصوات انفجارات عقب القصف الجوي في المنطقة.

لم تخف المعارك حدتها في محور المطار كذلك، حيث أعلنت كتيبة طارق بن زياد تقدمها باتجاه كوبري المطار، بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات الوفاق، كما عرض الإعلام الحربي مقاطع فيديو تظهر سيطرة الجيش بالكامل على المطار.

وتتزامن المعارك المحتدمة مع حراك سياسي كثيف داخليا ودوليا، فيما يظل صوت الرصاص أعلى، فيما يسود الانتظار والترقب الموقف.

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