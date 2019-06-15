ودان تحيي الذكرى الثانية لمعركة “17 رمضان”

احتفلت مدينة ودان وفعالياتها بالذكرى الثانية لمعركة السابع من رمضان ضد فلول سرايا بنغازي المنسحبة من عموم بلدية الجفرة بعد وصول الجيش الوطني ومطاردته لها مروراً بودان

وأقيمت الاحتفالية على مسرح نقابة معلمي الجفرة في ودان بدعم ورعاية من إدارة المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للجيش الوطني، وبالتنسيق بين مكتب الشهداء والجرحى والمفقودين ببلدية الجفرة مع أهالي ضحايا وجرحى المعركة.

يشار إلى أن شباب المنطقة التحموا مع القوات المسلحة لملاحقة فلول سرايا بنغازي في معركة تحرير ودان وبلدية الجفرة عموما من فلول سرايا بنغازي قبل عامين فيما يعرف بـ”معركة السابع من رمضان”.

وكانت سرايا بنغازي وقوة تشادية معارضة برعاية القوة الثالثة تتخذ من قاعدة الجفرة مكانا لتجمعها للانطلاق إلى أهداف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني كالحقول النفطية أو الموانئ والمناطق الساحلية، حيث ارتكبت هذه المجموعات “مجزرة” قاعدة براك المعروفة.

وأسفرت معركة ودان عن مقتل 6 من شباب المدينة و13 جريحاً دفعوا دماءهم دفاعا وتضحية عن أهاليهم ومدينتهم ومناصرة للجيش وأهدافه في تطهير البلاد من العصابات الإجرامية.

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