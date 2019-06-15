السلامة الوطنية: إخماد حريق بأحد المعسكرات بتاجوراء

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بالعاصمة طرابلس إخماد الحريق الذي اندلع بأحد المعسكرات بمنطقة تاجوراء. وكانت الهيئة قالت في وقت سابق اليوم السبت إن فرق الاطفاء تحاول إخماد الحريق الذي اندلع بمخزن ذخيرة بمنطقة تاجوراء. وكانت مصادر محلية، أكدت أن الحريق ناتج عن استهداف سلاح الجو الليبي لمخازن ذخيرة تابعة لقوات حكومة الوفاق. وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا.
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