الإعلام الحربي: سرية المدرعات تشارك في القتال بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التحاق سرية المدرعات بالقوات التي تقاتل في العاصمة الليبية طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سرية المدرعات التحقت بمحاور القتال بعد سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة بمختلف المحاور ضمن عمليات طوفان الكرامة.

وكانت مصادر قالت إن قوات الجيش نجحت اليوم السبت في السيطرة على كوبري المطار كما شنت غارات استهدفت مخازن أسلحة لقوات حكومة الوفاق في مدينة تاجوراء.

وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًا.

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