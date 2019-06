التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بتونس العاصمة مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.

تناول اللقاء متابعة تنفيد نتائج الاجتماعات السابقة التي دارت بين محافظي المصارف المركزية لدول المغرب العربي، كما تناول اللقاء تكتيف التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والمالية ونظم الدفع الاكتروني ومكافحة جريمة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

