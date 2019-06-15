بلدية بنغازي: رصف شارع الإسكندرية

أعلنت بلدية بنغازي تواصل أعمال رصف القطعيات داخل شوارع البلدية الواقعة شرق ليبيا. وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى اليوم السبت كشط ورصف شارع الإسكندرية (الفندق البلدي)على امتداد الشارع حتى مستشفى الجمهورية موضحا أن مساحة القطعية تبلغ 70متر لافتا إلى تواصل أعمال استكمال القطعية.

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