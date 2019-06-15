سفير ألمانيا: هؤلاء أبطال الديمقراطية الحقيقيين

التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز القائمين على انتخابات المجالس البلدية واصفا إياهم بأنهم أبطال الديمقراطية الحقيقيين.

وقال أوليفر في تغريدة له بموقع “تويتر” قام رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية وفريقه من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بتقديم نبذة على التقدم المحرز في إجراء الانتخابات البلدية مضيفا “رغم التحديات الأمنية والسياسية، فلقد تم انتخاب عمداء ومجالس بلدية في 22 بلدية” مردفا “الاستقرار ينمو من خلال الشرعية”.

كانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أعلنت اجراء انتخابات في بلديات سبها، براك الشاطئ، إدري الشاطئ، الرحيبات، أوباري، القرضة الشاطئ، الشويرف، زلطن، وادي البوانيس، الغريفة، وازن، رقدالين، وادي عتبة، بنت بيه، زوارة، باطن الجبل، القلعة، الريانية، نالوت، الحوامد، غدامس.

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