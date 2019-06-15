تمكنت وحدات الديوانة التونسية (الجمارك) بالمعبر الحدودي راس الجدير من معتمدية بن قردان بمحافظة مدنين, جنوب البلاد, من إحباط عملية تهريب 4 أشبال نمور بيضاء مخفية داخل سيارة مواطن ليبي كان في طريقه إلى بلده, وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم الزناد, في تصريح إعلامي اليوم السبت 15 يونيو الحالي.

وبالتحري مع المواطن الليبي المذكور أفاد بأنه اقتنى هذه الأشبال من حديقة تقع بجهة النفيضة, وسط شرق تونس, دون أن يبين طريقة شراءها أو يستظهر بتراخيص تخول له نقل أشبال النمور الأربعة خارج تونس.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بحجز أشبال النمور البيضاء وتسليمها لمصلحة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين وحجز السيارة وإبقاء المواطن الليبي في حالة سراح مع إحالته على إدارة الأبحاث الديوانية بالعاصمة التونسية لمواصلة التحري والتحقيق معه, وفق المصدر ذاته.

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