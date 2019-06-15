إحباط محاولة تهريب أربعة أشبال نمور من تونس إلى ليبيا

تمكنت وحدات الديوانة بالمعبر الحدودي برأس أجدير، من إحباط محاولة تهريب أربعة أشبال نمور بيضاء كانت مخفية داخل سيارة مواطن ليبي أثناء استعداده للمغادرة إلى بلاده.

وأوضحت وحدات الديوانة، بحسب جريدة الشروق التونسية، أن التحقيقات مع المواطن الليبي كشفت أنه اقتنى هذه النمور «من حديقة بجهة النفيضة، دون أن يدلي بما يفيد بطريقة اقتنائها والإجراءات الديوانية المتخذة في الغرض ودون الحصول على ترخيص المصالح المختصة بوزارة الفلاحة».

تم تحرير محضر بالغرض وحجز النمور وإحالتها إلى إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة بمدنين، فيما قررت النيابة العمومية إبقاء المشتبه به في حالة سراح، وإحالته إلى إدارة الأبحاث الديوانية للتحقيق في الجرائم الصرفية والديوانية المرتبطة بقضية الحال.

المعبر الحدودي برأس أجدير يحبط تهريب أربعة أشبال نمور من تونس إلى ليبيا, 15 يونيو 2019

المعبر الحدودي برأس أجدير يحبط تهريب أربعة أشبال نمور من تونس إلى ليبيا, 15 يونيو 2019