ضخ المياه من الخزان الرئيسي اجدابيا إلى خزان سرت النهائي

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني بزيارة عمل تفقدية إلى خزان سرت النهائي (القرضابية) والتقوا خلالها مدير الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي موقع سرت رمضان الفليدانى ومدير ادارة التشغيل والصيانة بجهاز تنفيد النهر الصناعى على حافظ وفنى تشغيل الخزان النهائي فرج عطية.

وقال مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سر إن زيارة عميد البلدية ومرافقيه جاءت للوقوف عن كثب على عملية ضخ المياه (50 الف متر مكعب يوميا) من الخزان الرئيسي اجدابيا إلى خزان سرت النهائي كما اطلع على صمام دخول المياه للخزان وعملية ضخ المياه انسيابيا للخزان والذي يضخ حاليا للمدينة 40 الف متر مكعب يوميا.

ودعا المعداني خلال الزيارة مسؤولي الجهاز إلى ضرورة المحافظة على المخزون المائي ووضع آلية بشأنه لكى يكون هناك مخزون احتياطي للمياه بالخزان عند الطوارئ

ورافق المعداني في الزيارة مدير ادارة المرافق المحلية والاشغال العامة ببلدية سرت منصور دلة ومدير مكتب الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه بسرت سعيد الغرشة

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