مواطنون والدفاع المدني يسيطرون على حريق بغابة الأمن في مدينة شحات

تمكنت عناصر الدفاع المدني، بمساعدة المواطنين، من إخماد حريق اندلع بالغابة الواقعة في كتيبة الأمن سابقًا بمدينة شحات.

وقالت مصادر محلية في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم، إن حريقًا شبَّ بالأشجار الواقعة في الجانب الأيسر من مدخل كتيبة الأمن سابقًا في المدينة، حيث منع المواطنون من تمددها نحو الأشجار المحيطة بمستشفى قورينا التعليمي بوسائل بسيطة قبل أن يتدخل عناصر الدفاع المدني.

ورغم تشكيل المجلس البلدي غرفة طوارئ للكوارث منذ العام الماضي، إلا أنه الأجهزة الرسمية عاجزة عن مواجهة النيران التي تلتهم المواقع الأثرية والغابات في مدينة شحات سنويًّا، وسط غموض وراء أسباب اندلاعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

