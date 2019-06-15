من هي الفتاة الليبية التي تتزعم حزبا في السويد؟

1) قبل 30 عاما ، ولدت فريدة العباني في تاجوراء ، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 11 كلم شرق طرابلس الليبية .

2) عندما كانت في الثالثة من عمرها إنتقلت أسرتها للإقامة في السويد ، وهناك درست وتخرجت لتعمل في محال الصحة ، ثم في قطاع التعليم الشعبي ، بالموازاة مع عملها في الجمعيات ، ونشاطها السياسي ضمن حزب « المبادرة النسوية » قبل أن تؤول إليها زعامته.

3) تم إنتخاب العباني رئيسة للحزب خلفاً لرئيسته السابقة جودرون شيمان التي كانت تتتزعمه لمدة 11 عاما ، وقبل ذلك كانت الفتاة الليبية تتولى مهمة المتحدثة باسم السياسة الاجتماعية كما كانت أحد مؤسسي قانون التقاعد ، ومن الباحثين المهتمين بالقضايا الإجاماعية وخاصة بالعلاقة بين التقاعد والشيخوخة والنسوية والعنصرية والادخار وسياسة الإسكان والهجرة والبيئة والاستدامة.

4) العباني ، التي لا تزال مرتبطة بهويتها اليبية ، لا تكتفي بالدفاع عن حقوق المرأة في السويد والإتحاد الأوروبي ، وإنما تخصص الجانب الأكبر من نشاطها للدفاع عن قيم المساواة بين الجنسين ، وللدفاع عن حقوق الأجانب ، كما عن السكان الأصليين ، وهي ترى أن هناك حيفا يستهدف حقوق الإنسان في مجملها وفي أبعادها المختلفة ، دون أن تتجاهل حقوق البيئة والحيوانات ، فنحن في عالم يحتاج كل ما فيه لعناية والرعاية حتى تستقيم حياة البشر

5) تدافع العباني عن مجانية النقل العمومي حيث تقول « اعتقد انها فضيحة عندما لا يستطيع الناس التحرك بحرية في مديريتهم وفي المدينة التي يعيشون فيها ،واعتقد انه من المخزي ان يقوم اعضاء حزبنا في بعض الاحيان باختيار الاجتماعات التي يريدون عقدها ولا يمكنهم الذهاب اليها لانها تاكل على اقتصادهم الشخصي ، وإعتقد أن من العار ان الناس يخافون من الحراس الموجودين لدينا والذين يمارسون العنصرية والتحيز الجنسي»

6) عبرت العباني التي تطمح الى أن تصبح نائبة في البرلمان الأوروبي ، عن سعادتها بالثقة التي نالتها من قيادة حزب المبادرة النسائية ، وهو حزب سياسي نسوي نشأ من جماعة ضغط كانت تحمل الاسم نفسه عام 2005.

7) في الإنتخابات البرلمانية للعام 2014 حصد الحزب نسبة 5.3% من الأصوات وتحصل على مقعد في البرلمان الأوروبي لتصبح بذلك المرة الأولى التي يتحصل فيها حزب نسوي بحت على مقعد في البرلمان الأوروبي.

8) تقول فريدة التي تنتقد جانبا من الإتحاد الأوروبي « من الصعب ان نحب كل ما قام به الذي يعمل على الحصول على النمو باي ثمن تقريبا » مشيرة الى أنه «ينبغي ان يكون هدف الاتحاد الاوروبي التعاون من اجل تعزيز جميع الحقوق وتامين التزامات بلدان الاتحاد الاوروبي تجاه بقية العالم . وهذا هو السبب في انني فخورة جدا بهؤلاء الناس الذين يقاتلون من اجل السلام, ضد الاسلحة والاسلحة النووية, ضد التشرد ومن اجل ضمان الاقامة, ومن اجل الحدود المفتوحة والقوارب التي تنقذ الارواح بدلا من العكس ، اوروبا التي تقاوم معاداة السامية, وكراهية الاسلام, والعداء للأجانب ، اوروبا التي تتخذ اجراءات حقيقية ضد الاستغلال المفرط لمواردنا المحدودة المشتركة ، اوروبا التي تنتهي فيها كراهية السود وحيث تاخذ السلطات مسؤوليتها»

وتضيف العباني « نريد أوروبا التي نقاتل من اجلها لكي يحظى الجميع بتقاعد مريح ، واوروبا حيث لا يتعرض احد للعنف الجنسي ، اوروبا التي نحمي فيها البيئة والصحة العامة وحق الحيوانات. اوروبا التي لا يجب ان يكون فيها الصحفيون خائفين على حياتهم وحيث يمكن ان يكون الناس أكثر إنفتاحا مع هوياتهم ويحصلون على المساعدة التي يحتاجون اليها »