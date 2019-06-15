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أزمة “استخراج جواز السفر” تستفحل بطبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ما زالت أزمة استخراج جواز السفر تستفحل في مدينة طبرق بعد أن أعلنت مصلحة الجوازات بالمدينة توقف التصوير لعدم وجود خامة في المنطقة الشرقية وبنغازي تحديدا.

وأصبح الحصول على جواز السفر في طبرق حلما لكثير من المواطنين وسط معاناة المرضى الذين يريدون السفر للعلاج بالخارج.

وعُلّقت أسماء المواطنين في باحة مقر فرع جوازات طبرق لإعلامهم بمواعيد التصوير لكن توقف العمل أدى إلى تأخر مواعيدهم جميعا، إضافة إلى وجود ملفات المواطنين تم تصويرهم للسنوات من 2016 إلى 2019، ولم تصدر لهم جوازات سفر حتى الآن.

وبات الحصول على جواز سفر يستغرق أشهرا طويلة بسبب طوابير الانتظار التي لا تنتهي وقلة الخامات والوساطة والمحسوبية ومنظومة التسجيل التي تتوقف عن العمل من حين لآخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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