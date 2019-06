أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة التحاق سرية المدرعات بالقوات في طرابلس.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سرية المدرعات التحقت بمحاور القتال بعد سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة بمختلف المحاور ضمن عمليات طوفان الكرامة. وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق، أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلاً ، بينهم 41 مدنياً، و 3547 جريحًا، من بينهم 126

The post سرية المدرعات بالقوات المسلحة تشارك في عمليات الجيش بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية