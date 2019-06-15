هذا ماجاء في تقرير بعض مدراء الشركة الليبية للآستثمارات الخارجية – لافيكو

أفاد مصدر خاص ل ” بوابة افريقيا “ أن بعض المدراء التابعين للشركة الليبية للآستثمارات الخارجية قد تقدموا بشكوى ضد مدير عام الشركة الليبية للآستثمارات الخارجية لافيكو سالم حنيش الذي كلفه فائز السراج مؤخراً لِحل مكان خالد القنصل ” حيثُ قدمت الشكوى للمؤسسة الليبية للآستثمار

وهذا ما جاء في مضمونها ، أن هناك مؤامرة كبيرة تدار الأن في ظل إنشغال الكثير من الساسة والعسكرين وحتى المواطنين بالحرب . وهي نهب ماتبقى من الإستثمارات الخارجية عن طريق مدير عام الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية سالم احنيش ، وأكد الموقعون على الشكوى بأن حنيش يريد وبإلحاح تغير رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية لأنه يعتبر بالنسبة لهُ العقبة الوحيدة أمامه ، حيث رفض الأخير تنفيذ أغلب طلباته في السابق عن طريق تغير النظام الأساسي للشركة ، وتقليص المجلس من 7 الي 5 أشخاص ، وغير ذلك من الطلبات المرفوضة جملةً وتفصيلاً من مجلس إدارة لافيكو ورئيسه

كما قام أكثر من 25 مدير عام بالشركة الليبية للإستثمارات الخارجية بتقديم مذكرة وبيان قبل أيام رافضين من خلاله تولي سالم احنيش منصب مدير عام بالشركة .

ويقول أحد المدراء التابعين لشركة لافيكو الذي رفض ذكر آسمه لأسباب آمنية خوفاً على حياته نتيجة لتدهور الوضع الآمني في طرابلس ، بأن هناك أكثر من حالة تجاوز إداري ومالي وفق تقرير قدم إلى جهات الإختصاص في خلال المدة التي مارس فيها حنيش مهامه، اَي مايقارب 9 أشهر ،

وأكد المصدر أن حنيش آعطى لنفسه أكثر من ثلاثين مهمة عمل يعني 7 اشهر متتالية مهام خارجية ، وقال المصدر بأن حنيش مدير عام الشركة المُعين حديثاً قام برفع مرتبه الشهري من 3 الاف دينار ليبي الي 15 الف دينار، على حسب المصدر ”

وتابع قائلاً أن سالم احنيش خريج كلية الزراعة ولا يملك تخصص خاص بالآستثمارات حسب مايتطلبه منصب المدير العام بالشركة الليبية للآستثمارات ، لافيكو ، وختم المصدر حديثه قائلاً ، أن حنيش تولى منصبين في السابق : الأول شركة في اليونان ولكنها افلست في فترة وجوده وأقفلت وتم بيعها. والثانية تولى شركة أخرى في مالطا في خلال سنتين أفلست هي الأخرى مم إطر مجلس إدارة الشركة بعقد اجتماع عاجل وانهاء مهامه .

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