اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في شارع الخلاطات واللواء التاسع يتقدم

قالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة وبالاسلحة الثقيلة تشهدها منطقة شارع الخلاطات بين قوات الجيش الوطني ممثلة بـ”اللواء التاسع” وقوات موالية لحكومة الوفاق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر ان الاشتباكات مستمرة منذ عدة ساعات ويسمع دوي قذائف صاروخية وثقيلة في منطقة شارع الخلاطات.

وبحسب المصادر فإن قوات اللواء التاسع تقدمت بالمنطقة فيما انسحبت قوات الوفاق لمواقع جديدة.

ولم يتسن الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.

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