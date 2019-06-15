اخبار ليبيا الان عاجل

اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة في شارع الخلاطات واللواء التاسع يتقدم

تم النشر منذُ 7 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة وبالاسلحة الثقيلة تشهدها منطقة شارع الخلاطات بين قوات الجيش الوطني ممثلة بـ”اللواء التاسع” وقوات موالية لحكومة الوفاق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر ان الاشتباكات مستمرة منذ عدة ساعات ويسمع دوي قذائف صاروخية وثقيلة في منطقة شارع الخلاطات.

وبحسب المصادر فإن قوات اللواء التاسع تقدمت بالمنطقة فيما انسحبت قوات الوفاق لمواقع جديدة.

ولم يتسن الحصول على معلومات من مصادر مستقلة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عندى مبادرة سلام ياسلامة اطرحها عليك لحقن دماء الليبيين وهذه المبادرة على النحو التالى :
    1- وقف اطلاق النار والسماح لمن تبقى من مليشيات بطرابلس بالخروج الامن بلا سلاح ومعهم عائلتهم الى مصراطة فى اتوبيسات تحت اشراف الامم المتحدة كما حدث فى سوريا من حلب لادلب
    2-السماح بالخروج الامن لبقايا حكومة الوفاق عبر مطار معتيقة الى تركيا ومن يرفض سيقدم للعدالة
    3-تسليم جميع المعسكرات للجيش الوطنى الليبى واحالة العسكريين التابعين للسراج للتقاعد
    4. اخلاء مدينة مصراطة من الاسلحة وتسليمها للجيش الوطنى ويقوم بالامن بالمدينة شرطة مدنية دون دخول الجيش الا بعد الانتخابات
    5- اعادة كافة المهجرين عدا المطلوبين للعدالة يترك امرهم للبرلمان القادم
    6-تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت اشراف دولى من خلال الحكومة المؤقتة والجيش الوطنى

    رد