اشتباكات ضارية وصواريخ عشوائية وقصف جوي في الخلة جنوب طرابلس

قالت مصادر محلية ان اشتباكات قوية شهدتها منطقة خلة الفرجان بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق جنوبي العاصمة طرابلس.

ووفقاً للمصادر ان الاشتباكات اندلعت قبل عدة ساعات وسُمع دوي قذائف صاروخية وثقيلة، كما شهدت المنطقة سقوط صواريخ عشوائية بالمنطقة.

وأكدت المصادر أن قصف جويا نفذته مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني على تجمعات لقوات الوفاق بالمنطقة.

ولم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات من مصادر مستقلة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي