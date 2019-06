نفت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقوات المسلحة الليبية ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن طلبها إخلاء مخيم لنازحي تاورغاء شرق منطقة هراوة.

وقالت الغرفة في بيان، ننفي الأخبار المتداولة بخصوص إخلاء مخيم نازحي تاورغاء شرق مدينة هرواة خلال 72 ساعة.

وأكدت غرفة عمليات سرت الكبرى عدم وجود أي مخيم لأهالي تاورغاء في تلك المنطقة.

