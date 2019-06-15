قوات الوفاق تشن اعنف هجوم بمختلف الاسلحة الثقيلة والصاروخية على مطار طرابلس

قالت مصادر مطلعة ان قوات الوفاق تشن منذ مساء السبت أعنف هجوم لها على مطار طرابلس العالمي وطريق المطار مستخدمة مختلف الاسلحة الثقيلة ضد قوات الجيش الوطني التي تفرض سيطرتها على المطار منذ عدة أسابيع.

ووفقاً للمصادر فإن اشتباكات عنيفة وقوية شهدتها منطقة مطار طرابلس وطريق المطار منذ عدة ساعات، حيث تستُخدم فيها وصواريخ ارض-ارض والدبابات وصواريخ الغراد والمدافع الثقيلة وتسمع اصوات الاشتباكات بوضوح داخل العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر عسكرية ان قصفا بصوريخ ارض ارض وصوريخ الغراد شهدتها منطقة قصر بن غشير ومحيط مطار طرابلس من قبل قوات الوفاق.

وكانت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني قد أكدت تركيز قوات الوفاق على محور المطار، والذي وصلت فيه محاولاتهم الهجوم إلى 27 هجوما، وأن جميعها باء بالفشل والهزيمة وتكبد قوات الوفاق خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

ولم يتسن الحصول على المزيد من المعلومات من مصادر مستقلة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلاً وإصابة أكثر من 3550 شخصاً آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.

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