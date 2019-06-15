السراج يعتمد “المرحلة الجديدة” مع القيادات الأمنية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا مع كل من القيادات العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق من بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا وآمري المناطق العسكرية، وقادة المحاور

وبحسب صفحة المجلس الرئاسي الرسمية فإن السراج أصدر السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات، بعد اعتماده المرحلة الجديدة من خطة مواجهة قوات الجيش الوطني، وتحديد متطلباتها، على حد تعبيره

كما ناقش المجتمعون الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة، بالإضافة إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية، بحسب صفحة المجلس الرسمية

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