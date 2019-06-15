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السراج يعتمد “المرحلة الجديدة” مع القيادات الأمنية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعا مع كل من القيادات العسكرية والأمنية التابعة لحكومة الوفاق من بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا وآمري المناطق العسكرية، وقادة المحاور

وبحسب صفحة المجلس الرئاسي الرسمية فإن السراج أصدر السراج أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات، بعد اعتماده المرحلة الجديدة من خطة مواجهة قوات الجيش الوطني، وتحديد متطلباتها، على حد تعبيره

كما ناقش المجتمعون الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة، بالإضافة إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية، بحسب صفحة المجلس الرسمية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • طززززز في الكلب السراج و العيوث باش آغا. زي بعضهم جبناء و عملاء و حقراء و غير معترفين بيهم. اجتماعاتهم لن تغير موقف و برنامج الجيش العربي الليبي. و مصيرهم الهروب او الموت او السجن باذن الله

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