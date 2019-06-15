جواز السفر .. “حقٌ” أصبح “حلما”

يعاني أهالي طبرق من أزمة استخراج جواز السفر بعد إعلان مصلحة الجوازات بالمدينة عن توقف التصوير وذلك لعد وجود “الخامة” المعتمدة في المنطقة الشرقية، وليصبح الحصول على جواز سفر حلما وليس حقا من الحقوق البديهية

المواطنون المرضى والذين هم بحاجة إلى السفر لقضاء أعمالهم أو لأغراض الدراسة باءت كل محاولاتهم بالفشل، ومنهم من هو مدرج على لائحة “طوابير” التصوير منذ أكثر من 4 سنوات.

ويعاني معظم سكان المنطقة الشرقية من نفس الأزمة، التي تحرمهم من التمتع بحق أصيل من حقوقهم، وتشعرهم بالقيد وتخلّف لهم خسارات وفي أحيان كثيرة تفاقم أوضاعهم الصحية المتدهورة في بلد لا توجد به مستشفيات على مستوى عالٍ من الخدمة.

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