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سن منظومة أمنية مشتركة بين تونس وليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إن الوضع الأمني المتهدور في ليبيا أجبر السلطات على سن منظومة مشتركة بمعبر راس اجدير الحدودي لضبط المتسللين بهويات مزورة أو ما يعرف بمنظومة الاستشارة قبل العبور المعروف بـ “S17”

جاء هذا في تصريح الفوراتي عقب جلسة عامة بالبرلمان التونسي حيث أكد أن التهديدات موجودة ومرتفعة أحيانا لكن الوضع الأمني في تونس مستقر، ومشيرا إلى ضبط وزارة داخلية بلاده بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية عبر منظومة أمنية مشتركة في المعبر الحدودي بين البلدين

وغرض هذه المنظومة هو القبض على كل متسلل من ليبيا دون وثائق الهوية أو ينوي دخول تونس بوثائق سفر مزورة، ودعا إلى ضرورة الاحتياط من أي مجال لتحرك عناصر إرهابية مسلحة متحصنة في الجبال الغربية لتونس وتحديدا ولايات “سيدي بوزيد والقصرين” على حد قوله

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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