سن منظومة أمنية مشتركة بين تونس وليبيا

قال وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي إن الوضع الأمني المتهدور في ليبيا أجبر السلطات على سن منظومة مشتركة بمعبر راس اجدير الحدودي لضبط المتسللين بهويات مزورة أو ما يعرف بمنظومة الاستشارة قبل العبور المعروف بـ “S17”

جاء هذا في تصريح الفوراتي عقب جلسة عامة بالبرلمان التونسي حيث أكد أن التهديدات موجودة ومرتفعة أحيانا لكن الوضع الأمني في تونس مستقر، ومشيرا إلى ضبط وزارة داخلية بلاده بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية عبر منظومة أمنية مشتركة في المعبر الحدودي بين البلدين

وغرض هذه المنظومة هو القبض على كل متسلل من ليبيا دون وثائق الهوية أو ينوي دخول تونس بوثائق سفر مزورة، ودعا إلى ضرورة الاحتياط من أي مجال لتحرك عناصر إرهابية مسلحة متحصنة في الجبال الغربية لتونس وتحديدا ولايات “سيدي بوزيد والقصرين” على حد قوله

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