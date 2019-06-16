دورة “تدريبية” حول الصحة “النفسية” في طرابلس

شهدت قاعة المحاضرات بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية افتتاح فعاليات الدورة التدريبية حول الصحة النفسية أثناء حالات النزاع لتدريب عدد من الأطباء بالمراكز الصحية في طرابلس

تأتي هذه الدورة تحت إشراف إدارة الرعاية الصحة الأولية بوزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث تستمر لمدة 4 أيام، وكانت المحاضرة الأولى بعنوان الاكتئاب النفسي” التي ألقتها الدكتورة عبير أبو راوي –

كما شهدت الدورة إلقاء محاضرة بعنوان “دراسة الحالة المرضية للمريض النفسي” للدكتورة حنان الشريمي، ومحاضرة أخرى للدكتور يامن بعنوان “الحداد والحزن”

وحضؤر الفعاليات كل من مدير مستشفى الرازي ومدير إدارة الرعاية الصحية المكلف نور الدين أبو حلفاية والدكتور محمد هاشم عن منظمة الصحة العالمية

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