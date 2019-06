نفت غرفة عمليات سرت الكبرى الاخبار المتداولة بشان طلبها إخلاء مخيم نازحي تاورغاء شرق مدينة هراوة خلال 72 ساعة. وأكدت الغرفة أنه لايوجد أي مخيم لأهالي تاورغاء في تلك المنطقة كما ننبت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التورط في ترويج الأكاذيب حسب وصف الغرفة. وقد جاء هذا التنويه على خلفية تداول نشطاء لأخبار بدخول بعض السرايا لقوات الجيش الوطني إلى منطقة هراوة التى تبعد 20 كيلو مترا شرق مدينة سرت.

