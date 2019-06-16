تعليم “الوفاق” تمثل ليبيا في اجتماع بإيطاليا

شارك وفد وزارة التعليم بحكومة الوفاق في جلسات الاجتماع الوزاري الرابع للبحث العلمي والابتكار والتعليم العالي للدول الأعضاء بمنتدى غرب المتوسط الذي عقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن مدير مكتب التعاون الدولي سلطان عبدالنبي التقى على هامش الاجتماع مع المستشار الدبلوماسي لوزير التعليم الإيطالي روماندو دي لاردونا لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتعليم التقني وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم، بالإضافة إلى اتفاقية اعتماد ومعادلة الشهادات التعليمية الليبية لدى الجامعات الإيطالية، والمنح الدراسية المتبادلة.

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