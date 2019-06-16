هولندا تقدم دعما لبرنامج الأغذية في ليبيا

قدمت هولندا مبلغ مليون يورو كمساعدات لدعم برنامج الأغذية العالمى فى ليبيا.

قال السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز بأنه بلاده تفخر بأنها أول متبرع يقدم الدعم لبرنامج الغذاء العالمي مؤكداً أن الدعم يأتى من أجل التواصل الإنسانى الذى يتمثل فى مساعدة المحتاجين لما له أهمية و دور حيوي أثناء الأزمات.

وقد شهدت ليبيا أوضاعا انسانية صعبة بسبب الاشتباكات التي تشهدها العاصمة إضافة إلى ما تعرضت له مدينة غات من تهدم للمنازل وغرق للأحياء جراء السيول التي اجتاحت المدينة والتي تزامتن مع عيد الفطر وهو ما تسبب في نزوح الآلاف وتشريدهم خارج منازلهم بسبب الوضاع المعيشية السيئة.

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