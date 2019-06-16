إدارة شركة رأس لانوف النفطية تنفي تعرضها لأي اضطرابات أمنية

العنوان_راس لانوف

نفى رئيس مجلس الإدارة بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز “شعبان يوسف” تعرض الشركة لأي اضطربات أمنية طيلة الفترة الماضية، مضيفاً أنه لم يفرض على إدارة الشركة تنفيذ أي مطلب أو إصدار أي قرار بقوة السلاح.

وأضاف “يوسف” في بيانه أن آمر حرس المنشأت النفطية “ناجي المغربي” يتواصل بشكل مباشر لمعرفة وضع الشركة مضيفاً أنهم لن يتأخروا في إبلاغ الجهات العليا بالقيادة العامة بالمنطقة الشرقية عند حدوث أي خرق أو تجاوز أمني.

وأوضح أن هناك اجتماعات رسمية وموثقة تعقد بشكل دوري مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية بالمنطقة لمناقشة مسائل الحماية والتأمين.

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