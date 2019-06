“السراج” يبحث مع قيادات أمنية وعسكرية الوضع الميداني في العاصمة

المتوسط:

التقى رئيس وزراء حكومة الوفاق، فائز السراج، مساء اليوم السبت، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، ووزير الداخلية، وآمري المناطق العسكرية، وقادة المحاور.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الميداني وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والمدن المجاورة، كما تطرق الاجتماع إلى برامج وآليات التنسيق بين غرفة العمليات العسكرية لطرابلس ومختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية لتأمين سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية.

وأصدر القائد الأعلى أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

