“داخلية الوفاق”: تأمين الطريق الساحلي الممتد من شرق طرابلس لغرب مصراتة

أفادت وزارة داخلية الوفاق، بأنه تم تكليف قوة الدعم الخاصة المنطقة الوسطى التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين الطريق الساحلي الممتد من بوابة غوط الرمان شرق مدينة طرابلس إلى بوابة الدافنية غرب مدينة مصراتة.

كما تم تكليف عدد من الدوريات الثابتة والمتحركة في كل تقاطعات الطُرق والإشارات الضوئية ومداخل الطُرق الفرعية وتسهيل حركة السير والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على الأمن العام في عدد من المناطق بالطريق الساحلي على مدار 24 ساعة.

ويأتي هذا الإجراء لحفظ الأمن ومواجهة أي خروقات أمنية والتعامل بكل حزم مع الخارحين عن القانون ومساندة الأجهزة الأمنية في تأدية أعمالها المُكلفين بها.

