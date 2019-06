المتوسط:

استنكر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، فوزي اونيس، القصف الذي تعرضت له بلدية تاجوراء والذي نتج عنه إصابة 9 جرحى من سكان المنطقة المدنيين.

وشدّد “اونيس” أن تعريض المواطنيين المدنيين والمستشفيات للخطر جريمة أخلاقية تنتهك جميع القوانين والأعراف المحلية والدولية، موضحاً أن مستشفى القلب تاجوراء تعرض إلى أضرار جسيمة، بالإضافة إلى تحطم نوافذه جراء القصف على البلدية.

