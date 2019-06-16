مديرية أمن مصراتة تلقي القبض على” علي الجضران “بعد ارتكابه لجريمة قتل وسطو

أعلنت مديرية أمن مصراتة القبض على علي سالم الجضران بتهمة ارتكاب جريمة قتل وسطو مسلح في حق أحد تجار الذهب والعملة الأجنبية بالمدينة.

وقالت مديرية أمن مصراتة إن علي جضران وشخصا آخر اللذين ينحدران من مدينة اجدابيا قاما بجمع معلومات عن بعض محال الذهب والعملة بحجة الشراء بغرض السفر حيث قام علي جضران بإطلاق أعيرة نارية على أحد أصحاب المحال ما أدى إلى وفاته وقام بسرقة الذهب ومبلغ مالي من المحل والتوجه لمدينة طرابلس.

وأضافت المديرية أن قسم البحث الجنائي التابع لهم تمكن من تحديد مكان تواجد المطلوبين بطرابلس والقبض عليهما بالتنسيق مع قوة الردع الخاصة وبإشراف رئيس نيابة غرب المدينة.

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