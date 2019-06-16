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كهرباء المؤقتة تدعو لترشيد الاستهلاك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة، إن المنطقة الشرقية سوف تشهد خلال هذا الأسبوع موجة حر شديدة. وأضاف إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ومع هذه الموجة نرجو من المواطنين التعاون مع الشركة العامة للكهرباء مع خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء لأنه …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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