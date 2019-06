المتوسط:

قامت هولندا، بتقديم مبلغ مليون يورو كمساعدات لدعم برنامج الأغذية العالمى فى ليبيا.

وأشار السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز، إلى أنَّ بلاده تفخر بأنها أول متبرع يقدم الدعم لبرنامج الغذاء العالمي، مؤكداً أن الدعم يأتى من أجل التواصل الإنسانى الذى يتمثل فى مساعدة المحتاجين لما له من أهمية و دور حيوي أثناء الأزمات.

