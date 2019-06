المتوسط:

أفاد وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، بأنَّ الوضع الأمني المتدهور في ليبيا أجبر السلطات على تفعيل منظومة مشتركة بمعبر رأس جدير الحدودي لضبط المتسللين.

وقامت الداخلية التونسية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية بتفعيل منظومة أمنية مشتركة في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا للقبض على كل شخص يحاول التسلل من ليبيا دون وثائق هوية.

