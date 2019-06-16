وفد وزاري رفيع للحكومة المؤقتة يزور غات للوقوف على احتياجاتها والاطمئنان على سكانها

ليبيا – وصل إلى بلدية غات أمس السبت وفد رفيع للحكومة الليبية المؤقتة يترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش وذلك لتفقد المنطقة بعد السيول التي اجتاحتها خلال المدة الماضية وتسببت في أضرار كبيرة ونزوح للمواطنين.

وفد الحكومة ضم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع التابع للحكومة وزير الصحة سعد عقوب ومعالي وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز و وزير الصناعة السنوسي صالح ورئيس جهاز الامن الداخلي اللواء خليفة حسني والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي و وكيل وزارة الداخلية البهلول الصيد ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية وعدد من المسؤولين.



وكان في استقبال الوفد لحظة هبوط طائرة الحكومة بمطار غات الدولي عميد بلدية غات وأعضاء البلدية إضافة إلى أعيان وحكماء المنطقة.



كما عقد وفد الحكومة المؤقتة اجتماع بمختلف مسؤولي البلدية للاستماع إلى أبرز الاحتياجات للمنطقة والتأكد من وصول كافة المساعدات والإغاثة التي سيرتها الحكومة المؤقتة إلى البلدية فور وقوع الكارثة الطبيعة.



وأشاد مسؤولي بلدية غات بالاستجابة السريعة من قبل الحكومة المؤقتة تجاه بلدية غات وسكانها رغم بعد المسافة التي تفصل بين مخازن الحكومة والبلدية.

وتعهد وفد الحكومة المؤقتة بتوالي وصول الخدمات إلى هذه المنطقة بعد تسيير كافة الأمور التي تسببت السيول في تعطيلها على مدى الأيام الماضية.

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