جامعة عمر المختار تراقب وتسجل أعشاش السلاحف البحرية

العنوان_البيضاء انطلقت أعمال مسح الشواطئ وتسجيل ومراقبة أعشاش السلاحف البحرية بمنطقة الجبل الأخضر بواسطة فريق من الهيئة العامة للبيئة البيضاء وجامعة عمر المختار. وسيستمر عمل الفريق المتمثل في كلية الموارد الطبيعية والعلوم البيئة قسم الموارد البحرية والحياة البرية، طوال فترة التعشيش بحلول سبتمبر. هذا وتم مسح شاطئ العقلة ( 60 كم غربي شمال مدينة البيضاء …
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صحيفة العنوان الليبية
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