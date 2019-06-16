فائز السراج:
– حكومة الوفاق مؤمنة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
– أثبتنا لعالم أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا.
– أقدم مبادرة سياسية تتلخص في عقد ملتقى ليبي يمثل جميع المناطق في ليبيا وبإشراف البعثة الأممية.
– تتضمن المبادرة إقرار الدستور والدعوة إلى انتخابات.
– ندعو الأمم المتحدة لدعم الملتقى الذي ندعوا إليه ضمن مبادرتنا لحل الأزمة.
– سيتضمن الملتقى الاتفاق على آليات تفعيل اللامركزية الإدارية.
– سنواصل الترتيبات الأمنية وبناء المؤسسة العسكرية.
– ندعو إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب.
السراج: لا حل عسكرياُ للأزمة في ليبيا
فائز السراج:
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