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السراج: لا حل عسكرياُ للأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فائز السراج:
– حكومة الوفاق مؤمنة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
– أثبتنا لعالم أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا.
– أقدم مبادرة سياسية تتلخص في عقد ملتقى ليبي يمثل جميع المناطق في ليبيا وبإشراف البعثة الأممية.
– تتضمن المبادرة إقرار الدستور والدعوة إلى انتخابات.
– ندعو الأمم المتحدة لدعم الملتقى الذي ندعوا إليه ضمن مبادرتنا لحل الأزمة.
– سيتضمن الملتقى الاتفاق على آليات تفعيل اللامركزية الإدارية.
– سنواصل الترتيبات الأمنية وبناء المؤسسة العسكرية.
– ندعو إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار لا حل سياسى دون وجود جيش وطنى يسيطر على مل شبر فى ليبيا ولا مكان للمليشيات ولا للمجرمين امثالك فى احل سياسى

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  • لقد اعلن سروجه نهاية مسرحية ليبيا تحت حكم الميليشيات. با باي سروجة. با باي بشوغة. باي باي بودي “بادي”. باي باي غنو. باي باي هثومة.

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