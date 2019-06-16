شركة الكهرباء تحذر من حدوث إظلام تام

حذرت الشركة العامة للكهرباء، من حدوث إضلام تام في حالة إصابة آخر دائرة نقل رئيسية لا زالت في الخدمة، نتيجة الاشتباكات المسلحة التي يشهدها جنوب العاصمة.

وقالت الشركة إن دائرة النقل الرئيسية بالهضبة جنوب العاصمة تعرضت للإصابة، ما أدى إلى خروج الوحدة الثانية بالخمس، والوحدتين الأولى والسادسة بمحطة الزاوية، والدائرتين الأولى والثالثة بجنوب وشرق طرابلس، وهو ما يهدد سلامة واستقرار الشبكة.

وأضافت الشركة أن عناصر الصيانة تعرضوا لإطلاق النار في وقت سابق أثناء صيانة الدائرة الرئيسية بالهضبة، الأمر الذي يجعل من المتعذر صيانتها حفاظا على سلامة العاملين بالشركة .

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