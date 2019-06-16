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مصر وفرنسا تؤكدان دعمهما للجيش الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية ووضع حد للصراع الدائم مؤكدين على ضرورة مواصلة دعم قوات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وفقا لما ورد في قناة روسيا اليوم.

وقال المحلل السياسي أيمن سمير إن لمصر وفرنسا مصلحة مشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبأنهما لن تسمحا للجماعات الإرهابية والظلامية وفق قوله بالسيطرة على طرابلس وبأنهما ستواصلان دعمهما لدحر هذه القوات والحد من نفوذها والقضاء عليها مضيفا أن هذا هدف مصري فرنسي وإن لم يكن قد تم الإعلان عنه بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة كمؤشر على الدعم الدولي للجيش الوطني في حربه على الارهاب وتقليص أماكن نفوذ الجماعات المسلحة.

وتشهد العاصمة توتر أمنيا واشتباكات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي والتي أسفرت عن نزوح العديد من سكان المدينة بسبب وقوع الاشتباكات في مناطق مدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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