عاجل السراج يطلق مبادرة للحل السلمي في طرابلس

العنوان_طرابلس
السراج يطلق مبادرة للحل السلمي في طرابلس
العنوان_طرابلس
السراج يطلق مبادرة للحل السلمي في طرابلس
شر البلية ما يضحك مجرم مهزوم مطلوب للعدالة يطرح مبادرات برعاية شريكه فى الارهاب المتعوس سلامة الممثل الفاشل غسان قطر سلامة يريد اخراح مسرحية هزلية فى طرابلس لانقاذ اخوانه من المليشيات على طريقة مبعوث اليمن المتعوث غريقتث عندما اشاد بتسليم مليشيات الحوتى ميناء الحديدة لمليشيات الحوتى فى ملابس اخرى وهذا ما سيفعله سلامة فى طرابلس من تسليم مليشيات مصراطة لمليشيات اخرى ثم يقول تم اخلاء طرابلس من المليشيات لا احد يثق فى سلامة فهو بلا ضمير وربما يكون مرتشى باع نفسه للشيطان
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