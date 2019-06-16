 ماذا قال العميد المحجوب ردا على المبادرة التي سيقدمها السراج اليوم؟

قال آمر التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، إن الحلول السياسية للأزمة الليبية انتهت، ولا بد من القضاء على الميليشيات المسلحة قبيل الدخول في أي عملية سياسية لحل الأزمة.

وأكد المحجوب في تصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية، إن العائق الأمني الذي تشكله الميليشيات المسلحة يحول دون التوصل لحلول سياسية للأزمة، مشدداً على أن الأزمة الليبية بالأساس أمنية وليست سياسية.

وجاءت تصريحات المحجوب لـلصحيفة رداً على ما أثير من اتجاه حكومة الوفاق المدعومة دولياً برئاسة فائز السراج لطرح مبادرة سياسية جديدة بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي المبادرة التي ستركز بشكل أساسي على دعوة الأطراف الليبية لتفعيل المصالحة الوطنية.

ولفت إلى وجود عدد من الميليشيات المسلحة صنيعة جماعة الإخوان، اتهمها بعرقلة أي حل سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي والتسبب في حالة عدم استقرار بالبلاد، مشدداً على مضي قوات الكرامة قدماً في استعادة هيبة الدولة وتأمين حدودها المنتهكة والقضاء على أي ميليشيات مسلحة، وتحرير مؤسسات الدولة ومنها مصرف ليبيا المركزي، وذلك في ظل العبث بأمن واستقرار طرابلس وتنفيذ هجمات من تنظيم داعش الإرهابي داخل العاصمة.

وأشار المحجوب إلى أن المكونات الليبية لن تقبل في الدخول في أي عملية سياسية تشارك فيها جماعة الإخوان، وذلك لأنها مصنفة إرهابية بقرار مجلس النواب الليبي؛ لذا لا يمكن التفاوض معها أو القبول بالمشاركة في أي مبادرة تكون جماعة الإخوان جزءاً منها.

وشدد المحجوب على ضرورة تشكيل لجنة أممية ودولية لمراقبة إنفاقات المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، متهماً الأخير بتخصيص أموال ضخمة للميليشيات المسلحة، وهو ما أثبته التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة “الرقابة المالية” في طرابلس، مضيفاً فائز السراج انتهى ولن يكون له أي دور سياسي خلال الفترة المقبلة.

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