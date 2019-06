بسبب الاشتباكات.. «الشبكة الكهربائية» بجنوب طرابلس مهددة بالتوقف

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة للاشتباكات الجارية بجنوب العاصمة طرابلس تم إصابة دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب طرابلس جهد 220 ك. الأمر الذي أدى إلى خروج الوحدة الثانية في الخمس والأولى والسادسة في محطة الزاوية، ما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها واستقرارها.

يُذكر أن هذه الدائرة، تم صيانتها منذ يومين وفي ظروف صعبة، حيث تعرضت فرق الصيانة لإطلاق وابل من الرصاص العشوائي عليهم أثناء أعمال الصيانة ، وبإصابتها صباح اليوم يتعذر صيانتها حفاظاً على سلامة العاملين بفرق الصيانة.

