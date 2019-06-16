مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تفاصيل مبادرة لحل الأزمة السياسية، وذلك في كلمة متلفزة منذ قليل.
وتتلخص هذه المبادرة في عقد الملتقى الليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2019.
أعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تفاصيل مبادرة لحل الأزمة السياسية، وذلك في كلمة متلفزة منذ قليل.
وتتلخص هذه المبادرة في عقد الملتقى الليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2019.
هل مومكن إنتيخابات في ليبيا
ألرابح خاصر بي أى طريقه
اسمع منى الرد قبل ما تسمعه من الاخرينلا تنتظر ردا من احد على هذه الخزعبلات وردى هو المفيد اطبع منعا عدد من النسخ واحدة لسلامة وواحدة لباشا اغا وواحدة لجويلى وواحدة لصلاح بادى وواحدة للكبير وواحدة لصنع الله وواحدة لسيالة ليعم عليكم الخير وتختفز لنفسم بالاصل وتمسحوا بها جميعا مؤخرتكم جميعا واتركوها مكشوفة حتى تنعموا باحلام وهمية
خصارا فيهم
لا تنسى ياسراق نسخة اضافيه لصلاح واضخ ان لم يفهم المبادرة ولكن بمجرد ما يسمح الغالية بها سيعرف قيمتها قبل المؤتمر الجامع مع جماعته
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