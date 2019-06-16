مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، تفاصيل مبادرة لحل الأزمة السياسية، وذلك في كلمة متلفزة منذ قليل.

وتتلخص هذه المبادرة في عقد الملتقى الليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية للاتفاق على خارطة طريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2019.