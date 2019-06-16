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أبرز تصريحات فائز السراج وأهم بنود المبادرة التي قدمتها حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نقدم لكم فيما يلي أبرز تصريحات فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وأهم بنود المبادرة التي قدمتها حكومة الوفاق اليوم الاحد 16 يونيو خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طرابلس:

– حكومة الوفاق مؤمنة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
– أثبتنا لعالم أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا.
– أقدم مبادرة سياسية تتلخص في عقد ملتقى ليبي يمثل جميع المناطق في ليبيا وبإشراف البعثة الأممية.
– تتضمن المبادرة إقرار الدستور والدعوة إلى انتخابات.
– ندعو الأمم المتحدة لدعم الملتقى الذي ندعوا إليه ضمن مبادرتنا لحل الأزمة.
– سيتضمن الملتقى الاتفاق على آليات تفعيل اللامركزية الإدارية.
– سنواصل الترتيبات الأمنية وبناء المؤسسة العسكرية.
– ندعو إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب.

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تعليقات

  • وين المبادرة مجموعة من الاكاذيب لا قيمة لها وانصحة يمسح بها مؤخرته فى دورة المياه لانه ياحمار اى مبادرة تبدأ بخروج المليشيات الارهابية والتى تسميها ياحمار ثوار هو فيه خروف امعة ثورى وثانى حاجة وقف اطلاق فهل يملك امعة مثلك ان يطلب من المليشيات وقف اطلاق النار الا نفذت الزهيره روح نام فى حضن موزه لكى ترضعك من لبنها المغشوش مع كلبه تميم

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  • – حكومة الوفاق مؤمنة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة (مع من؟ الاخوان!).
    – أثبتنا لعالم أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا. (اثبت ان الحل بالميليشيات)
    – أقدم مبادرة سياسية تتلخص في عقد ملتقى ليبي يمثل جميع المناطق في ليبيا وبإشراف البعثة الأممية (هذا مقترح غدامس لسلامة).
    – تتضمن المبادرة إقرار الدستور والدعوة إلى انتخابات (اي دستور) هل ستضمن عدم قيام فجر 2 بقيادة باشاغا وبادي!.
    – ندعو الأمم المتحدة لدعم الملتقى الذي ندعوا إليه ضمن مبادرتنا لحل الأزمة. (اصلا هذه مبادرت سلامة)
    – سيتضمن الملتقى الاتفاق على آليات تفعيل اللامركزية الإدارية (معلاقة الانتخبات باللامركزية).
    – سنواصل الترتيبات الأمنية وبناء المؤسسة العسكرية (الميليشيات كماهي والخطف والارهاب في \رابلس كما هو والاعتداء على الدكتور الاجنف مثال وعدم القبض على من قتل ابناء طرابلس في غرغور دليل وعدم القبض على من حرق مطار العاصمة دليل وادلة كثيرة).
    – ندعو إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب (كم جريمة تحت رئاستك وانت مسئول عنها؟ غرغور، فشلوم، المشاشية، قصر بن غشير، غريان، تاورغاء، الكراريم، براك الشاطي، وغيرها مسجل).

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