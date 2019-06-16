أبرز تصريحات فائز السراج وأهم بنود المبادرة التي قدمتها حكومة الوفاق

نقدم لكم فيما يلي أبرز تصريحات فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي وأهم بنود المبادرة التي قدمتها حكومة الوفاق اليوم الاحد 16 يونيو خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طرابلس:

– حكومة الوفاق مؤمنة بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

– أثبتنا لعالم أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا.

– أقدم مبادرة سياسية تتلخص في عقد ملتقى ليبي يمثل جميع المناطق في ليبيا وبإشراف البعثة الأممية.

– تتضمن المبادرة إقرار الدستور والدعوة إلى انتخابات.

– ندعو الأمم المتحدة لدعم الملتقى الذي ندعوا إليه ضمن مبادرتنا لحل الأزمة.

– سيتضمن الملتقى الاتفاق على آليات تفعيل اللامركزية الإدارية.

– سنواصل الترتيبات الأمنية وبناء المؤسسة العسكرية.

– ندعو إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي